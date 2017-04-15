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Туреччина відкрила справу проти сенатора США і екс-глави ЦРУ через зв'язки з Гюленом

Субота, 15 квітня 2017, 15:54
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Прокуратура Стамбула почала розслідування стосовно 17 осіб, у тому числі американських політиків, чиновників і науковців, які підозрюються в причетності до організації Фетуллаха Гюлена.

Про це повідомило державне турецьке інформагентство Anadolu.

До числа осіб, протии яких відкрили справу, входять колишній директор ЦРУ Джон Бреннан, нью-йоркський сенатор Чак Шумер, прокурор США по Південному округу Нью-Йорка Пріт Бхарара, голова Управління з контролю за іноземними активами Девід Коен і директор близькосхідної програми центру Вільсона Генрі Баркі.

Рішення про відкриття справи було прийнято після того, як кілька турецьких адвокатів подали скаргу протии цих осіб.

Прокуратура розслідує провелення зустрічей у Стамбулі 15 і 17 липня, їхні візити до Туреччини і пожливі зв'язки з членами організації Гюлена.

Як відомо, турецька влада звинувачує Гюлена, який живе в США, в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року. Анкара зверталася до Вашингтона із запитом про екстрадицію Гюлена, але американська сторона відмовила.

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