США підтверджує готовність завдати превентивного удару по КНДР

Сполучені Штати сповістили розвідувальні служби Великої Британії про можливість нанесення превентивного удару по КНДР.
Як повідомляє The Sunday Times, таку інформацію передав радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.
Згілно до заяви Максастера, наявних у регіоні бойових потужностей США буде достатньо для нейтралізації ядерної програми Північної Кореї. За його словами, Вашингтон готовий при необхідності завдати удару по військових об'єктах КНДР.
Нагадаємо, ударна група Військово-морських сил США (Carl Vinson Strike Group) наразі знаходиься на відстані, що дозволяє розпочати ракетні удари по військових об'єктах КНДР.