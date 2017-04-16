США підтверджує готовність завдати превентивного удару по КНДР

Неділя, 16 квітня 2017, 11:00

Сполучені Штати сповістили розвідувальні служби Великої Британії про можливість нанесення превентивного удару по КНДР.

Як повідомляє The Sunday Times, таку інформацію передав радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.

Згілно до заяви Максастера, наявних у регіоні бойових потужностей США буде достатньо для нейтралізації ядерної програми Північної Кореї. За його словами, Вашингтон готовий при необхідності завдати удару по військових об'єктах КНДР.

Нагадаємо, ударна група Військово-морських сил США (Carl Vinson Strike Group) наразі знаходиься на відстані, що дозволяє розпочати ракетні удари по військових об'єктах КНДР.