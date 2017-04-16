Ердоган виграв референдум про збільшення повноважень, рахують останні дільниці

Неділя, 16 квітня 2017, 22:16

Повноваження чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана будуть суттєво збільшені після ухвалення змін до конституції, ухвалених на референдумі в неділю.

Після підрахунку даних з 99,99% дільниць по території країни прибічники референдуму лідирують, маючи 51,35% підтримки, свідчать дані державної агенції Anadolu.

Також залишилося підрахувати дані з кількох зарубіжних дільниць, які не впливають на підсумки голосування.

Загальна кількість голосів майже сягнула 49 мільйонів, одна різниця між голосами "за" та "проти" склала лише 315 тисяч. Більше ніж 150 тисяч переваги забезпечили турки Німеччини та Нідерландів, які проголосували на підтримку ініціативи Ердогана на тлі загострення турецько-німецьких та турецько-нідерландських відносин.

Німецький МЗС вже закликав турків "спокійно" сприйняти перемогу Ердогана на референдумі.

Як відомо, на референдум у Туреччині було винесене питання змін до конституції, за якими президент Ердоган отримує всю повноту влади в країні.