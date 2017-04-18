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У Туреччині розбився поліцейський вертоліт, на борту перебували 12 людей

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У Туреччині розбився поліцейський вертоліт, на борту перебували 12 людей

Вівторок, 18 квітня 2017, 14:13
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Турецький поліцейський вертоліт, що перевозив 12 осіб, розбився сьогодні у східній провінції Тунджелі.

Про це повідомляє Hurriyet із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Причина катастрофи поки невідома. На борту вертольота перебували двоє суддів, сім поліцейських і три члени екіпажу. Інформації про постраждалих і загиблих поки немає.

CNN Turk повідомляє, що катастрофи зазнав вертоліт Sikorsky S-70 Blackhawk, а в районі падіння був сильний дощ і туман, тож не виключено, що аварія сталася через погодні умови.

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