Порошенко обговорив з Ердоганом співпрацю після референдуму в Туреччині

Вівторок, 18 квітня 2017, 15:53

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і обговорив подальші кроки з метою поглиблення стратегічного партнерства.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Лідери обговорили подальші кроки з метою поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. У цьому контексті вони відзначили важливість проведення у Києві Шостого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною", - йдеться у повідомленні.

В повідомленні АП йдеться, що Порошенко "відзначив завершення у Туреччині політичної кампанії щодо внесення змін до Конституції країни".

При цьому український президент не вжив традиційних для таких розмов привітань з нагоди завершення проведеного голосування.

Порошенко також подякував Ердогану за незмінну підтримку Туреччиною незалежності та територіальної цілісності України.

"Сторони також торкнулися нагальних питань регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема щодо розвитку ситуації в Сирії", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на референдум у Туреччині було винесене питання змін до конституції, за якими президент Реджеп Таїп Ердоган отримує всю повноту влади в країні.

За внесення до конституції поправок проголосували 51,41% виборців.

Європейські спостерігачі заявили, що референдум про внесення змін до конституції у Туреччині не відповідав демократичним стандартам, які унормовують Рада Європи та ОБСЄ.

Вони наголосили, що обидві сторони кампанії не мали рівних можливостей у висвітленні своїх позицій.

Ердоган заявив, що йому все одно, що думає Європа про голосування на референдумі.