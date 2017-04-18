12 людей загинули в результаті катастрофи вертольота в Туреччині

Вівторок, 18 квітня 2017, 17:29

12 осіб, які були на борту вертольота, що впав сьогодні в турецькій провінції Тунджелі на сході країни, загинули.

Про це повідомляє Hurriyet.

На борту вертольота Sikorsky S-70 Blackhawk перебували сім поліцейських, один суддя, один військовий і три члени екіпажу, які були на чергуванні в день референдуму 16 квітня.

Зв'язок з вертольотом зник об 11:50, через 10 хвилин після зльоту. Сигналів тривоги з борту не надходило.

Вертоліт розбився в сільській місцевості на висоті 2500 кілометрів. За попередніми даними, аварія сталася через погані погодні умови, в цьому районі йшли сильні дощі і був сильний туман.