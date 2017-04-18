Росія показала нову військову базу в Арктиці через віртуальний 3D-тур

Вівторок, 18 квітня 2017, 19:39

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На сайті Міністерства оборони Російської Федерації з’явився віртуальний 3D-тур по новій військовій базі у віддаленому районі Арктики.

Така відкритість незвична для військової секретності РФ, втім на фото немає жодної військової техніки.

Офіційно база називається "Адміністративно-житловий комплекс "Арктичний трилисник" і розташована вона на острові Землі Олександри, який входить до архіпелагу Землі Франца-Йосифа у Північному Льодовитому океані. Минулого місяця її приїжджав відкривати президент РФ Володимир Путін.

Площа комплексу складає 14 тисяч квадратних метрів, він побудований на металевих сваях, щоб будівлі могли витримати сильні морози. База розрахована на 150 осіб, які можуть безперервно нести службу до 18 місяців.

База складається з основної будівлі у формі трилисника, розбитої на чотири блоки. До неї закритими переходами приєднані три будівлі круглої форми.

"Арктичний трилисник" - другий комплекс замкнутого циклу, що збудований для Північного флоту РФ у високоширотних районах Арктики. Першим був побудований комплекс "Північна конюшина" на острові Котельний архіпелагу Новосибірських островів.

Крім того, Росія веде будівництво бази протиповітряної оборони на острові Середній, який входить в архіпелаг Сєдова у складі Північної Землі.