Сирія перемістила свої літаки до військової бази РФ після ударів США – ЗМІ

Четвер, 20 квітня 2017, 08:12

Сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків, щоб захистити їх від потенційних ударів США.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в американських збройних силах.

Переміщення літаків розпочалося невдовзі після того як США 6 квітня завдали ракетного удару по сирійській авіабазі Шарат, який знищив 24 сирійські літаки.

Уряд перемістив свої літаки поближче до російської бази Хмеймім у Латакії.

Представник американських збройних сил заявив, що йдеться про переміщення ледь не всіх бойових літаків Сирії.

За словами джерела, таким чином президент Сирії Башар Асад "шукає захисту у Кремля".

У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів.