Сирія перемістила свої літаки до військової бази РФ після ударів США – ЗМІ

Сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків, щоб захистити їх від потенційних ударів США.
Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в американських збройних силах.
Переміщення літаків розпочалося невдовзі після того як США 6 квітня завдали ракетного удару по сирійській авіабазі Шарат, який знищив 24 сирійські літаки.
Уряд перемістив свої літаки поближче до російської бази Хмеймім у Латакії.
Представник американських збройних сил заявив, що йдеться про переміщення ледь не всіх бойових літаків Сирії.
За словами джерела, таким чином президент Сирії Башар Асад "шукає захисту у Кремля".
У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів.