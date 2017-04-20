В центрі Афін стався потужний вибух

Четвер, 20 квітня 2017, 08:58

На одній із центральних вулиць Афін у приміщенні банку Eurobank у середу ввечері стався потужний вибух.

Про це повідомляє видання Kathimerini.

Вибух стався близько 22.40 у середу. Перед цим невідомий чоловік зателефонував до редакції місцевого видання і попередив про вибухівку. Телефонний дзвінок було зроблено за 35 хвилин до вибуху.

Це дозволило поліції встановити периметр безпеки і евакуювати людей з приміщення.

В результаті вибуху серйозних пошкоджень зазнав банк і сусідні будівлі.

Розслідування у справі вибуху проводить антитерористична служба Греції.