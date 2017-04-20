Знайти
АКТУАЛЬНО

ExxonMobil хоче звільнення від санкцій США, які заважають спільним проектам з РФ - ЗМІ

Фійон: марно вимагати від РФ піти з Криму, цього ніколи не трапиться

План втручання у вибори в США розробив інститут, підконтрольний Путіну – ЗМІ

Парламент Британії погодився на позачергові вибори 8 червня

До окупованого Криму приїхали політики з Італії, Австрії та євродепутат з Румунії

Поблизу Аляски знову зафіксували російські бомбардувальники




Ердоган назвав спостерігачів ОБСЄ представниками терористичної РПК

Четвер, 20 квітня 2017, 11:38
Версія для друку Коментарі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив що міжнародні спостерігачі ОБСЄ, які розкритикували референдум щодо розширення його повноважень, насправді є представниками терористичної Робітничої партії Курдистану.

Про це повідомляє Turkish Minute.

За його словами, ОБСЄ замість надіслати незалежних спостерігачів прислала спостерігати за референдумом представників РПК.

"Це представники терористичної організації (РПК), відправлені ОБСЄ спостерігати за референдумом. Як може бути хтось з прапором РПК об’єктивним?" - заявив Ердоган, демонструючи фото одного з спостерігачів з прапором РПК.

"Ми ніколи не приймемо і не визнаємо ваш звіт. Ми будемо і далі йти своїм шляхом" - наголосив турецький президент.

Як відомо, на референдум у Туреччині було винесене питання змін до конституції, за якими президент Реджеп Таїп Ердоган отримує всю повноту влади в країні.

За внесення до конституції поправок проголосували 51,41% виборців.

Міжнародні спостерігачі заявили, що референдум не відповідав стандартам демократії.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:28
фото
У Словаччині через снігопад сталося ДТП за участю 40 авто, 24 постраждалих
13:13
У Туреччині заявили, що питання референдуму не входить у юрисдикцію ЄСПЛ
13:01
Литва, Латвія та Естонія вирішили продовжити проект єдиного Балтійського батальйону
12:58
До окупованого Криму приїхали політики з Італії, Австрії та євродепутат з Румунії
12:35
Москва зобов'язана виконувати приписи Суду ООН - посол Франції в Україні
12:34
Лідери Кіпру проведуть зустріч вперше після референдуму в Туреччині
12:15
Тіллерсон звинуватив Іран у постійних провокаціях на тлі ядерної напруженості
11:52
В РФ назвали голослівними звинувачення на адресу Асада у використанні хімзброї
11:43
Франція продовжить роботу в "нормандському форматі" й після виборів - посол
11:38
Ердоган назвав спостерігачів ОБСЄ представниками терористичної РПК
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна

У таких документах важливі навіть натяки, заховані між рядками. Вже зараз можна зробити перші висновки з рішення суду: що воно означає та як змінить подальші дії України. А також – які заяви з тих, що вже зараз лунають в інформаційному просторі, є відвертими фейками...

Ганна Твердохліб, Ужгородський прес-клуб

Дороги, вбиральні та нуль інформації: що утримує туристів з ЄС від відвідання України

"Туристки не змогли скористатися жіночими кімнатами. Вони зайшли в кафе і навіть замовили каву, хоча в Європі нормально попроситися виключно у вбиральню. І коли їм сказали, що треба вийти надвір і там піти до всім відомого приміщення, то їх здивуванню не було меж..."


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  