Ердоган назвав спостерігачів ОБСЄ представниками терористичної РПК

Четвер, 20 квітня 2017, 11:38

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив що міжнародні спостерігачі ОБСЄ, які розкритикували референдум щодо розширення його повноважень, насправді є представниками терористичної Робітничої партії Курдистану.

Про це повідомляє Turkish Minute.

За його словами, ОБСЄ замість надіслати незалежних спостерігачів прислала спостерігати за референдумом представників РПК.

"Це представники терористичної організації (РПК), відправлені ОБСЄ спостерігати за референдумом. Як може бути хтось з прапором РПК об’єктивним?" - заявив Ердоган, демонструючи фото одного з спостерігачів з прапором РПК.

"Ми ніколи не приймемо і не визнаємо ваш звіт. Ми будемо і далі йти своїм шляхом" - наголосив турецький президент.

Як відомо, на референдум у Туреччині було винесене питання змін до конституції, за якими президент Реджеп Таїп Ердоган отримує всю повноту влади в країні.

За внесення до конституції поправок проголосували 51,41% виборців.

Міжнародні спостерігачі заявили, що референдум не відповідав стандартам демократії.