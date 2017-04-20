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В МЗС РФ заявляють про "сплеск антиросійської істерії" в Чорногорії

Четвер, 20 квітня 2017, 15:10
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У Чорногорії складається несприятлива для росіян обстановка, можливі провокації відносно громадян РФ.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє РИА "Новости".

"У Чорногорії складається явно несприятлива для росіян ситуація. На тлі спровокованого Подгорицею різкого спаду двосторонніх відносин, очікуваного в найближчий час оформлення членства Чорногорії в НАТО, ініціативного рішення чорногорської влади про повномасштабне приєднання до санкцій Євросоюзу проти Росії, відзначаємо сплеск там антиросійської істерії", — заявила вона.

"Фіксуємо зростання негативного ставлення до російського бізнесу і наших співвітчизників, нагнітання ворожих до Росії і її громадян настроїв у суспільстві з подачі правлячої коаліції. Не виключаємо можливі провокації, затримання за сумнівними мотивами, спроби видачі громадян Росії третім країнам, передусім США", — зазначила вона.

Захарова додала, що насадження русофобії — цілком на совісті політичних діячів країни Чорногорії.

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