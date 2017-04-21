У Сирії загинув російський військовий радник - Міноборони РФ

П'ятниця, 21 квітня 2017, 08:50

Російський військовий радник майор Сергій Бордов загинув у Сирії в результаті нападу на військовий гарнізон урядових військ.

Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на міністерство оборони РФ.

"Військовослужбовець перебував у складі групи російських військових радників, виконуючи завдання з підготовки одного з підрозділів сирійських військ", - сказали у відомстві.

"При нападі бойовиків російських офіцер організував дії сирійських військовослужбовців, не допустивши прориву терористів в житлове містечко. В ході бою офіцер отримав смертельні поранення", - повідомили в Міноборони РФ.

У Міноборони РФ заявили, що повідомлення деяких західних ЗМІ, про загибель в Сирії двох російських військовослужбовців не відповідають дійсності.