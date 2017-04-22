В Україну приїде представник Держдепу США з політично-військових питань

Заступник помічника держсекретаря США з політично-військових питань Тіна Кайданов відвідає Німеччину, Естонію та Україну 23-29 квітня.
Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.
Очікується, що під час візиту Кайданов проведе обговорення найрізноманітніших питань з міжнародної безпеки.
За даними прес-служби, в Естонії та Україні посол Кайданов зустрінеться з офіційними особами цивільних та оборонних відомств, щоб обговорити широке коло військово-політичних питань, у тому числі регіональні стратегічні пріоритети, військове співробітництво та інші питання.