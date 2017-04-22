Знайти
АКТУАЛЬНО

Журнал Time виключив Меркель зі списку топ-100 найвпливовіших осіб

Партійний з'їзд правих популістів у Кельні супроводжується масовими протестами

В Афганістані число загиблих солдатів від нападу талібів зросло до 140 осіб

ExxonMobil заборонили починати спільні проекти з "Роснефтью" в обхід санкцій

Адміністрація США планує налагодити дипломатичний канал з Кремлем через Суркова – ЗМІ

Канада вдруге за тиждень розширила санкції проти Сирії




У Туреччині з часу спроби держперевороту затримано 18 німців, 5 досі під вартою

Субота, 22 квітня 2017, 15:58
Версія для друку Коментарі

Щонайменше 18 громадян Німеччини були затримані в Туреччині з 15 липня минулого року, коли відбулася спроба державного перевороту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними видання, п'ять осіб, які були затримані у період з липня 2016 року, досі перебувають під вартою.

Повідомляється, що деякі з тих, хто перебуває під вартою, мають подвійне громадянство.

Крім того, щонайменше 17 громадянам Німеччини, які перебувають в Туреччині, заборонено залишати країну.

Нагадаємо, у лютому суд у Стамбулі задовольнив запит прокуратури на арешт журналіста німецького видання Die Welt Деніза Ючеля.

Деніз Ючель, який має подвійне громадянство Туреччини і Німеччини, добровільно здався турецькій поліції 14 лютого.

43-річного журналіста звинувачують у членстві у терористичній організації та поширенні пропаганди.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:57
Фото
На Північному вокзалі Парижа затримали чоловіка, озброєного ножем
17:28
Німецька розвідка кілька років стежила за Інтерполом та Європолом - ЗМІ
16:59
У Румунії через сходження лавини у квітні загинули двоє підлітків
16:35
Британія вперше за століття проживає день без вугілля
15:58
У Туреччині з часу спроби держперевороту затримано 18 німців, 5 досі під вартою
15:35
На островах Сен П'єр і Мікелон вже голосують за президента Франції
14:59
Журнал Time виключив Меркель зі списку топ-100 найвпливовіших осіб
14:16
ЄС планує розглянути питання призупинення переговорів про членство Туреччини - ЗМІ
13:29
Фото
Партійний з'їзд правих популістів у Кельні супроводжується масовими протестами
12:58
Винищувачі НАТО минулого року піднімалися 780 разів через літаки РФ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Європа без бар'єрів

Вимоги ЄС для безвізових подорожей: коментований переклад прикордонного кодексу

Ці рамкові правила однаково діють і за візової системи, і для безвізового в’їзду і можуть стати в нагоді тим, хто планує подорож до держав Шенгенської угоди. Оскільки кодекс є юридичним документом, додані коментарі ЄББ, що подані червоним кольором.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна

У таких документах важливі навіть натяки, заховані між рядками. Вже зараз можна зробити перші висновки з рішення суду: що воно означає та як змінить подальші дії України. А також – які заяви з тих, що вже зараз лунають в інформаційному просторі, є відвертими фейками...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  