У Туреччині з часу спроби держперевороту затримано 18 німців, 5 досі під вартою

Щонайменше 18 громадян Німеччини були затримані в Туреччині з 15 липня минулого року, коли відбулася спроба державного перевороту.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За даними видання, п'ять осіб, які були затримані у період з липня 2016 року, досі перебувають під вартою.
Повідомляється, що деякі з тих, хто перебуває під вартою, мають подвійне громадянство.
Крім того, щонайменше 17 громадянам Німеччини, які перебувають в Туреччині, заборонено залишати країну.
Нагадаємо, у лютому суд у Стамбулі задовольнив запит прокуратури на арешт журналіста німецького видання Die Welt Деніза Ючеля.
Деніз Ючель, який має подвійне громадянство Туреччини і Німеччини, добровільно здався турецькій поліції 14 лютого.
43-річного журналіста звинувачують у членстві у терористичній організації та поширенні пропаганди.