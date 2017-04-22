У Туреччині з часу спроби держперевороту затримано 18 німців, 5 досі під вартою

Субота, 22 квітня 2017, 15:58

Щонайменше 18 громадян Німеччини були затримані в Туреччині з 15 липня минулого року, коли відбулася спроба державного перевороту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними видання, п'ять осіб, які були затримані у період з липня 2016 року, досі перебувають під вартою.

Повідомляється, що деякі з тих, хто перебуває під вартою, мають подвійне громадянство.

Крім того, щонайменше 17 громадянам Німеччини, які перебувають в Туреччині, заборонено залишати країну.

Нагадаємо, у лютому суд у Стамбулі задовольнив запит прокуратури на арешт журналіста німецького видання Die Welt Деніза Ючеля.

Деніз Ючель, який має подвійне громадянство Туреччини і Німеччини, добровільно здався турецькій поліції 14 лютого.

43-річного журналіста звинувачують у членстві у терористичній організації та поширенні пропаганди.