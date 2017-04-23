Папа Римський порівняв табори для біженців з концтаборами

Неділя, 23 квітня 2017, 11:36

Папа Франциск порівняв табори для біженців з концентраційними таборами.

Про це він сказав на зустрічі з мігрантами у Римі, розповідаючи їм про свій минулорічний візит на острів Лесбос, повідомляє The Telegraph.

Зокрема, він розповів про своє знайомство з одним з біженців з Близького Сходу.

"Я не знаю, як йому вдалося покинути той концтабір, оскільки табори для біженців схожі з концентраційними таборами, бо в них лишають дуже багато людей" - сказав Папа Римський.

Він також подякував країнам, які долають зайві перешкоди і допомагають біженців, зазначивши, що для багатьох міжнародні угоди важливіші за права людини.

Видання зазначає, що Папа швидше за все мав на увазі угоди, які заважають мігрантам перетинати кордони європейських країн.