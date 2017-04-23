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Північна Корея погрожує потопити американський авіаносець

Неділя, 23 квітня 2017, 13:27
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Північна Корея пригрозила потопити американський авіаносець для того щоб продемонструвати свою військову міць.

Про це заявили в правлячій Трудовій партії КНДР, повідомляє Fox News з посиланням на Rodong Sinmum.

"Наші революційні сили готові потопити ядерний авіаносець США з допомогою одного удару", — сказано в коментарі партії.

Газета порівняла авіаносець "Карл Вінсон" з "грубою твариною" і заявила, що удар по ньому стане "реальним прикладом демонстрації сили наших збройних сил".

11 квітня президент США Дональд Трамп сказав, що США відправляють "дуже потужну армаду" в сторону Корейського півострова.

Його слова викликали бурхливу реакцію в Східній Азії, де запідозрили, що США готуються до превентивного удару по Північній Кореї. Проте 19 квітня з'ясувалося, що кораблі вирушили не на північ, до Японського моря, а в іншу сторону - до Австралії - для запланованих навчань з австралійськими військовими.

На наступний день представники Білого дому і Пентагону уточнили, що ніякої помилки в словах Трампа не було, оскільки похід "Карла Вінсона" від початку планувався по маршруту до Корейського півострова через Австралію.

Після інциденту з падінням винищувача з авіаносця 21 квітня, стало відомо, що авіаційна ударна група ВМС США на чолі з "Карлом Вінсоном" до кінця квітня прибуде в Японське море.

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