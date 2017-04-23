Німеччина закликала сепаратистів припинити напади на спостерігачів ОБСЄ

Неділя, 23 квітня 2017, 15:52

Напади і невиправдані звинувачення на адресу спостерігачів ОБСЄ, особливо з боку сепаратистів, повинні припинитися.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Німеччини Зігмара Габріеля.

За його словами, ОБСЄ щодня невтомно виконує свою роботу. Як зазначив Габріель, заслуга спостерігачів полягає у тому, що за останні кілька років на сході України не відбулося значної ескалації конфлікту.

"Невимовні напади і невиправдані звинувачення, особливо з боку сепаратистів, повинні припинитися" - заявив міністр.

Він наголосив, що в інтересах усіх сторін на лінії зіткнення було б продовження своєї роботи спостерігачами ОБСЄ.

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.