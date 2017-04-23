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МВС Франції закликало прийти на вибори з допомогою персонажа інтернет-мемів

Неділя, 23 квітня 2017, 17:08
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Міністерство внутрішніх справ Франції вирішило закликати виборців до походу на дільниці у незвичний спосіб.

Так, МВС розмістило на своїй сторінці у Твіттері популярний у мережі мем.

"Цей день настав! У тебе є час проголосувати до 19 або 20.00 взалежності від міста голосування" - йдеться у повідомленні відомства.

Запис супроводжується фотоколажем, на якому зображено турецького кухаря Нусрета Гьокче, який набув популярності через незвичний характерний жест, коли він тримає дрібку солі і солить нею стейк. У коллажі МВС, щоправда, стейк замінили скринькою для голосування, а сіль – бюллетенем. На майку кухаря помістили напис "Та, я голосую".

Як зазначає Hurriyet daily news, Нусрет Гьокче тиждень тому взяв участь у голосуванні на конституційному референдумі у Туреччині, використавши свій фірмовий жест для того, щоб вкинути до скриньки бюлетень.

 
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