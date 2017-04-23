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Більшість дільниць для голосування у Франції вже зачинені

Неділя, 23 квітня 2017, 20:16
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Більшість дільниці для голосування у першому турі президентських виборів у Франції вже завершили роботу.

Про це повідомляє портал Linternaute.

Як зазначається, лише у великих містах голосування триватиме до 20-00 (21-00 за Києвом). На решті голосування завершилося на годину раніше.

Разом із тим лише після остаточного завершення голосування будуть оприлюднені дані екзит-полів. Втім, один із бельгійських телеканалів проігнорував цю заборону. За його даними у другий тур виходять Емануель Макрон (24% підтримки) та Марин Ле Пен (22%).

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