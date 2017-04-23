Голосування у Франції завершене. Лідирує Макрон та Ле Пен

Неділя, 23 квітня 2017, 21:09

Екзіт-поли, проведені всіма ключовими французькими соціологічними службами показує, що у другий тур виходять Еменуель Макрон та Марін Ле Пен.

Про це повідомляє портал Linternaute.

Згідно опитуванню, проведеному TF1, лідер руху "Франція на марші" отримав підтримку 21% виборців.

Опитування, проведене Ipsos, дає Макрону 23,7%, Ле Пен - 21,7%. Ще одне опитуваня, проведене Paris Match, Sud Radio та CNews дає Макрону 23,8%, а Ле Пен 21,6%.

Кандидату від "Республіканців" Франсуа Фійону опитування дають від 19% до 20,3%, лідеру руху "Нескорена Франція" Жан-Дуї Меланшону - 19-19,6%, а кандидату від правлячих соціалістів Бенуа Амону - від 5% до 6,2%.

Нагадаємо, публікація екзит-полів можлива лише після закінчення голосування. Втім, раніше дані екзит-полів оприлюднив один із бельгійських телеканалів - за його даними у другий тур виходять Емануель Макрон (24% підтримки) та Марин Ле Пен (22%).