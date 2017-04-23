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Макрон перемагає Ле Пен у другому турі – опитування

Неділя, 23 квітня 2017, 23:41
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У другому турі президентських виборів у Франції лідер руху "Франція на марші" Емануель Макрон матиме майже двократну перевагу перед лідером "Народного фронту" Марин Ле Пен.

Відповідне опитування під час першого туру президентських виборів провів інститут Ipsos.

Згідно опитуванням, Макрон отримає 62% проти 28% у Ле Пен. Статистична похибка оцінюється на рівні 2%.

Нагадаємо, за результатами першого туру Макрон отримав підтримку 23-24% виборців (за даними різних екзит-полів), а Ле Пен – 21-22%.

Підтримати Макрона у другому турі вже закликали кандидати від "Республіканців" Франсуа фійон (зайняв третє місце) та від соціалістів Бенуа Амон (п’яте місце).

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