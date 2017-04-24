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Чехія закликала гарантувати безпеку спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі

Понеділок, 24 квітня 2017, 08:12
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Чехія закликала гарантувати безпеку спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі, а також надати повний та безперешкодний доступ на всій території України.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Чехії.

 "МЗС висловлює глибоке співчуття з приводу інциденту в Донбасі, під час якого патрульний автомобіль спеціальної Моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні вибухнув після наїзду на міну. Один американський спостерігас загинув. Двоє інших, в тому числі громадянин Чехії, були доставлені в лікарню", - йдеться у повідомленні.

"Чеська Республіка повністю підтримує місію ОБСЄ в Україні. Чеська Республіка закликає всі сторони конфлікту гарантувати безпеку спостерігачів місії, а також повний та безперешкодний доступ на всій території України", - зазначили у дипломатичному відомстві.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

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