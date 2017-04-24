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Аграмунт пояснив візит до Сирії: звинуватив ЗМІ та забув про російське фінансування

Понеділок, 24 квітня 2017, 09:50
Версія для друку Коментарі

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт оприлюднив перші офіційні пояснення щодо свого візиту до Сирії разом з депутатами російської держдуми.

Кореспондент "Європейської правди" в Страсбурзі мав змогу ознайомитися з письмовими коментарями, які  він надав членам Бюро ПАРЄ (керівного органу асамблеї).

Аграмунт підкреслив, що це був його приватний візит, не пов’язаний з роботою на чолі ПАРЄ, однак визнав, що мав би проінформувати про свої наміри представників інших політичних груп.

На його думку, проблему викликало те, що "візит став предметом маніпуляції з боку окремих російських ЗМІ", які не повідомили про приватний характер візиту та створили враження, що він підтримує Асада; Аграмунт запевнив, що це не так.

Водночас, у поясненнях Президента ПАРЄ є низка очевидних маніпуляцій. Зокрема, він заявив, що його поїздка фінансувалася коштом сирійського парламенту; натомість, є відео того, як Аграмунт спускається трапом літака Міноборони РФ, що прибув  до Дамаску з Москви.

Звертає на себе увагу те, що метою поїздки Аграмунт назвав бажання побачити наслідки трагедії в Алеппо, однак згодом він визнав, що до Алеппо він не поїхав, на відміну від інших учасників делегації.

Зараз у Страсбурзі відбувається закрите засідання Бюро ПАРЄ, де розглядають, серед іншого питання даної поїздки Аграмунта.

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