Макрон виграв у великих містах, Ле Пен - в районах з високим рівнем безробіття

Понеділок, 24 квітня 2017, 12:02

інфографіка

Лідер руху "Франція на марші" Еммануель Макрон у першому турі президентських виборів переміг у великих містах та в економічно благополучних регіонах.

Про це свідчить інфографіка The New York Times.

Макрон переважає в економічно динамічних регіонах і великих містах, таких як Париж і Бордо, де його пробізнесова та соціально прогресивна платформа резонувала з освіченими виборцями.

Лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен отримала перемогу в районах з високим рівнем безробіття і низьким рівнем заробітної плати, де вона виступала з обіцянками припинити імміграцію і переглянути відносини з Європейським Союзом.

Ле Пен традиційно домінувала в північних регіонах, де вона завжди мала велику підтримку, і несподівано набрала чимало голосів у південній Ніцці, яка завжди підтримувала праві партії.

Вперше з 1981 року на посаду президента в другому турі не претендуватиме кандидат від Республіканської або Соціалістичної партій.

Нагадаємо, лідер руху "Франція на марші" Еммануель Макрон виграв перший тур виборів президента Франції, набравши 23,75% голосів виборців.

Друге місце посіла лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен, яка отримала 21,53% голосів. Разом с Макроном вона виходить до другого туру, який відбудеться 7 травня.

Результати соціологічних опитувань прогнозують Макрону впевнену перемогу у другом турі. Він може набрати понад 60% голосів виборців.