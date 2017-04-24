Могеріні: санкції проти РФ прив’язані до ситуації на Донбасі і анексії Криму

Понеділок, 24 квітня 2017, 13:58

Європейський союз запровадив санкції проти РФ лише для того, щоб завершити конфлікт на сході України і домогтися повного виконання Мінських угод.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції у Москві.

"Було б трохи сюрреалістично розглядати один одного як стратегічних партнерів і при цьому застосовувати взаємні санкції. Ми не можемо вдавати, що в 2014 році не сталося нічого поганого. Наші санкції не є самоціллю. Ми завжди казали, що це лише частина нашої політики, мета якої, завершити конфлікт на сході України з повним виконанням Мінських угод", - сказала Могеріні.

Вона також нагадала, що частина санкцій також прив’язані до анексії Криму, "де, це досить очевидно, наші погляди глибоко розходяться".

"Ми вважаємо це порушенням міжнародного права. Сьогодні ми обговорювали, на мою думку конструктивно, що можна зробити для імплементації Мінських угод. Наша двостороння співпраця не заморожена, і мій візит до Москви є демонстрацією цього. Дійсно, наші відносини вже не такі, як були, чи мають бути. Ми готові до співпрацю і багатьох сферах, але за умови взаємної поваги", - сказала вона.

Нагадаємо, держсекретар США заявив про збереження санкцій, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод.