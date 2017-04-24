Знайти
АКТУАЛЬНО

Аграмунт, що співпрацює з РФ, тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ

В ПАРЄ офіційно вимагають відставки Аграмунта через поїздку з росіянами

Аграмунт на сесії ПАРЄ офіційно зрікся підтримки Асада

Проект безвізу для України з’явився в порядку денному засідання послів ЄС

Військові витрати у світі зростають, Росія піднялася на третє місце - SIPRI

Аграмунт пояснив візит до Сирії: звинуватив ЗМІ та забув про російське фінансування




Могеріні: санкції проти РФ прив’язані до ситуації на Донбасі і анексії Криму

Понеділок, 24 квітня 2017, 13:58
Версія для друку Коментарі

Європейський союз запровадив санкції проти РФ лише для того, щоб завершити конфлікт на сході України і домогтися повного виконання Мінських угод.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції у Москві.

"Було б трохи сюрреалістично розглядати один одного як стратегічних партнерів і при цьому застосовувати взаємні санкції. Ми не можемо вдавати, що в 2014 році не сталося нічого поганого. Наші санкції не є самоціллю. Ми завжди казали, що це лише частина нашої політики, мета якої, завершити конфлікт на сході України з повним виконанням Мінських угод", - сказала Могеріні.

Вона також нагадала, що частина санкцій також прив’язані до анексії Криму, "де, це досить очевидно, наші погляди глибоко розходяться".

"Ми вважаємо це порушенням міжнародного права. Сьогодні ми обговорювали, на мою думку конструктивно, що можна зробити для імплементації Мінських угод. Наша двостороння співпраця не заморожена, і мій візит до Москви є демонстрацією цього. Дійсно, наші відносини вже не такі, як були, чи мають бути. Ми готові до співпрацю і багатьох сферах, але за умови взаємної поваги", - сказала вона.

Нагадаємо, держсекретар США заявив про збереження санкцій, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:58
Могеріні: санкції проти РФ прив’язані до ситуації на Донбасі і анексії Криму
13:52
Літак з Литви порушив повітряний простір Білорусі
13:39
Аграмунт, що співпрацює з РФ, тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ
13:30
Прем’єр Баварії, який критикує антиросійські санкції, приїде до України
13:27
Могеріні у Москві: принципова позиція ЄС – невизнання анексії Криму
13:24
Поблизу грецького Лесбосу затонув човен з мігрантами, 5 загиблих
13:13
Польща вимагає в Росії безпеки для місії ОБСЄ на Донбасі
13:07
В ПАРЄ офіційно вимагають відставки Аграмунта через поїздку з росіянами
12:57
Санкції проти РФ мають бути довгостроковими – посол ЄС
12:54
Аграмунт на сесії ПАРЄ офіційно зрікся підтримки Асада
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Асамблея політичної корупції: як в ПАРЄ знайшли азербайджанські хабарі та російські інтереси

В ПАРЄ лунають звинувачення у багаторічній корупції, до якої може бути долучено чимало представників керівництва асамблеї. Від початку йшлося лише про "азербайджанську історію", та нині у ній все частіше з’являються точки дотику з українсько-російським конфліктом...

Надія Коваль, для Європейської правди

Маленька французька революція: що показав перший тур президентських виборів

Результати виборів показали поляризацію суспільства, де запит на зміни відобразився у розвалі старих партій та різкому зростанні популярності ліво- та праворадикалів. Розвернути цей тренд стало непосильним завданням для Франсуа Олланда.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  