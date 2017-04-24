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Екс-президент ПАРЄ: в керівництві асамблеї відбувся переворот через корупцію

Понеділок, 24 квітня 2017, 14:56
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Колишній президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер наголошує, що представники керівництва ПАРЄ блокують створення механізму розслідування випадків корупції.

Про це вона заявила на дискусії щодо випадків корупції на полях засідання асамблеї.

Вона повідомила, що 9 березня в Мадриді на закритій зустрічі керівних органів асамблеї їх представники перевищили повноваження і заблокували розслідування корупції.

"Ми схвалили рішення і доручили Бюро створити зовнішній орган (який займався би оцінкою дій депутатів. – ЄП). Але вони відкинули це рішення і почали розглядати інші варіанти", - розповіла вона.

Брассер наголосила, що про події на засіданнях президентського комітету та Бюро знає обмежена кількість людей, ці дані не розголошувалися.

"Це був інституційний переворот. Вони сказали генсеку асамблеї (Войцеху Савіцькому) залишити кімнату, але ж генеральний секретар є членом президентського комітету!" - обурилася вона.

Детальніше про ситуацію, що склалася в ПАРЄ, читайте в публікації "Європейської правди" Асамблея політичної корупції: як в ПАРЄ знайшли азербайджанські хабарі та російські інтереси.

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