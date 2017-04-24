У Франції порахували 100% бюлетенів, Макрон набрав 24,01% голосів

Перспектива увійти в історію прем'єром, який вивів Британію з ЄС на вигідних умовах, – це неабияка спокуса. Однак Мей ризикує стати прем'єр-міністром, що допустив розвал трьохсотрічної унії з Шотландією. І з цим екзистенційним страхом їй доведеться жити наступні п'ять років.

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

В ПАРЄ лунають звинувачення у багаторічній корупції, до якої може бути долучено чимало представників керівництва асамблеї. Від початку йшлося лише про "азербайджанську історію", та нині у ній все частіше з’являються точки дотику з українсько-російським конфліктом...