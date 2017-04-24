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У Франції порахували 100% бюлетенів, Макрон набрав 24,01% голосів

Понеділок, 24 квітня 2017, 20:39
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У Франції оприлюднили остаточні результати першого туру президентських виборів, згідно з якими лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон отримав 24,01% голосів виборців.

Результати були опубліковані Міністерством внутрішніх справ країни, повідомляє Le Figaro.

На другому місці - лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен, яка набрала 21,30% голосів.

Повідомляється, що явка виборців склала 77.77% (у порівнянні з 80.42% у 2012 році).

Раніше повідомлялося, що лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон виграв перший тур виборів президента Франції, набравши 23,75% голосів виборців.

Результати соціологічних опитувань прогнозують Макрону впевнену перемогу у другому турі. Він може набрати понад 60% голосів виборців.

Нагадаємо, Фійон закликав своїх прихильників підтримати у другому турі президентських виборів кандидатуру Макрона.

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