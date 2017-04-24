США ввели санкції проти 271 працівника наукового центру в Сирії через хіматаку

Понеділок, 24 квітня 2017, 21:03

Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо 271 співробітника Сирійського науково-дослідного центру у зв'язку з хімічною атакою у Хан-Шейхуні в провінції Ідліб, внаслідок якої загинули десятки цивільних.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

"Управління з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) вводить санкції щодо 271 співробітника Сирійського науково-дослідного центру, сирійського урядового агентства, яке відповідальне за розробку і виробництво зброї масового знищення і засобів його доставки", - йдеться у офіційному прес-релізі.

Повідомляється, що працівники Центру займалися дослідженнями в області хімії та пов'язаними дисциплінами, а також брали участь у програмі з розробки хімічної зброї у Центрі починаючи з принаймні 2012 року.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трамп готується запровадити нові санкції проти режиму президента Сирії Башара Асада й тих, хто його підтримує.