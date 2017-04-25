Північна Корея провела масштабні артилерійські навчання - ЗМІ

Вівторок, 25 квітня 2017, 08:51

Північна Корея провела найбільші артилерійські навчання в районі порту Вонсан.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Зазначається, що подібним чином КНДР відзначила 85-ту річницю з дня заснування армії.

Джерела припускають, що на навчаннях також був присутній лідер країни Кім Чен Ин.

Раніше в ЗМІ висловлювалися припущення, що в річницю заснування армії КНДР може піти на чергові ракетні випробування.

КНДР раніше погрожувала США та Австралії превентивним ядерним ударом. Також Пхеньян пригрозив потопити американський авіаносець "Карл Вінсон" у складі авіаносної групи США, яку було відправлено американською адміністрацією до Корейського півострова.