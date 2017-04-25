Знайти
АКТУАЛЬНО

США ввели санкції проти 271 працівника наукового центру в Сирії через хіматаку

У Франції порахували 100% бюлетенів, Макрон набрав 24,01% голосів

Українці планують змусити Аграмунта "добровільно" подати у відставку

До Києва літатиме авіакомпанія, що входить у рейтинг найкращих в світі

США мають намір скоротити допомогу Україні на 68,8% у 2018 році - ЗМІ

В ПАРЄ хочуть зробити обговорення поїздки Аграмунта до Сирії закритим




Північна Корея провела масштабні артилерійські навчання - ЗМІ

Вівторок, 25 квітня 2017, 08:51
Версія для друку Коментарі

Північна Корея провела найбільші артилерійські навчання в районі порту Вонсан.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Зазначається, що подібним чином КНДР відзначила 85-ту річницю з дня заснування армії.

Джерела припускають, що на навчаннях також був присутній лідер країни Кім Чен Ин.

Раніше в ЗМІ висловлювалися припущення, що в річницю заснування армії КНДР може піти на чергові ракетні випробування.

КНДР раніше погрожувала США та Австралії превентивним ядерним ударом. Також Пхеньян пригрозив потопити американський авіаносець "Карл Вінсон" у складі авіаносної групи США, яку було відправлено американською адміністрацією до Корейського півострова.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:36
Підводний човен США прибув до Південної Кореї, КНДР почала великі навчання
09:17
Макрон впевнено переможе Ле Пен у другому турі виборів - опитування
09:06
У Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО
08:57
США мають намір скоротити допомогу Україні на 68,8% у 2018 році - ЗМІ
08:51
Північна Корея провела масштабні артилерійські навчання - ЗМІ
08:24
Ле Пен оголосила себе позапартійною до завершення президентських виборів
21:03
США ввели санкції проти 271 працівника наукового центру в Сирії через хіматаку
20:39
У Франції порахували 100% бюлетенів, Макрон набрав 24,01% голосів
19:59
США готують нові санкції через ситуацію в Сирії - ЗМІ
19:30
Трамп: Радбез ООН має підготувати нові санкції проти КНДР
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Костянтин Федоренко, для Європейської правди

Тріумф ЄС або швидкий реванш популістів? Зворотний бік президентських виборів у Франції

На відміну від багатьох європейських країн, де правих підтримують виборці старшого віку, у Франції серед наймолодших виборців – до 25 років – лідирують Меланшон і Ле Пен, що дає популістам можливість для швидкого реваншу. Перед прихильниками об'єднаної Європи стоїть важливе завдання – захистити свою перемогу.

Артьом Георганов, для Європейської правди

Brexit вимагає нових виборів: що вони принесуть і чим загрожують Британії

Перспектива увійти в історію прем'єром, який вивів Британію з ЄС на вигідних умовах, – це неабияка спокуса. Однак Мей ризикує стати прем'єр-міністром, що допустив розвал трьохсотрічної унії з Шотландією. І з цим екзистенційним страхом їй доведеться жити наступні п'ять років.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  