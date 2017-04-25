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В ПАРЄ схвалили механізм розслідування корупційних звинувачень до Аграмунта

Вівторок, 25 квітня 2017, 10:08
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Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи схвалило рішення про створення незалежного органу, що має розслідувати звинувачення в корупції, висловлені на адресу кількох топ-посадовців ПАРЄ, включаючи президента Педро Аграмунта.

Про це кореспонденту "Європейської правди" розповіли кілька представників бюро.

"Документ Савіцького (генсека ПАРЄ Войцеха Савіцького) щодо розслідування корупції схвалено без змін, хоча були пропозиції змінити, пом’якшити його", - заявив, зокрема, віце-президент ПАРЄ від України Георгій Логвинський. Голова української делегації Володимир Ар’єв зауважив, що це рішення є остаточним і не потребує затвердження в залі ПАРЄ.

Повний текст так званого "меморандуму Савіцького", що був винесений на розгляд Бюро, наразі не оприлюднюється, однак European Stability Initiative опублікувала його опис та цитування. Кілька співрозмовників ЄП визнали, що опис відповідає документові.

У схваленому документі йдеться про створення "незалежного органу для детального розслідування звинувачень у корупції та заохоченнях, висунутих проти окремих членів або колишніх членів Асамблеї".

Йдеться про скандал за назвою "ікорна дипломатія", про імовірний багаторічний підкуп азербайджанською владою низки членів Асамблеї, на чолі з Аграмунтом.

У відповідності до меморандуму, орган з розслідування повинен складатися з трьох членів, незалежних високопоставлених діячів "від інституцій, які користуються найвищою моральною репутацією" і мають досвід антикорупційних розслідувань. Він матиме право опитувати членів асамблеї, звертатися за допомогою до держав-членів та аналізувати документи. В разі, якщо хтось із членів або колишніх членів асамблеї відмовиться надати свідчення або документи, це має бути занотоване. Результати розслідування будуть представлені Бюро та можуть бути передані правоохоронцям.

Аграмунта називають ключовим лобістом інтересів Азербайджану в ПАРЄ, він протягом тривалого часу заперечує факти порушень демократичних стандартів у цій країні.

Натомість в Італії вже розпочалося поліцейське розслідування щодо екс-депутата Люка Волонте, якого називали одним з учасників лобістського кола Азербайджану. Волонте отримав за свої послуги щонайменше 2,4 млн євро (детальніше читайте в статті "Асамблея політичної корупції: як в ПАРЄ знайшли азербайджанські хабарі та російські інтереси").

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