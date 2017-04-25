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Батько Ле Пен розкритикував її кампанію, каже брати приклад з Трампа

Вівторок, 25 квітня 2017, 12:53
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Жан-Марі Ле Пен, засновник "Національного фронту" та батько кандидата у президенти Франції, заявив, що його дочка Марін Ле Пен, яка вийшла у другий тур виборів разом із центристом Еммануелем Макроном, мала б проводити агресивніше свою кампанію перед першим туром виборів, за прикладом Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Коментарі батька Ле Пен з'явилися після того, як вона вирішила тимчасово відійти від керівництва ультраправою партією "Національний фронт".

"Я думаю, що її кампанія була занадто спокійна. Якби я був на її місці, то я б проводив кампанію, схожу до кампанії Трампа, більш відкриту, дуже агресивну стосовно тих, хто відповідає за занепад нашої країни, чи то ліві, чи то праві", - заявив 88-річний Жан-Марі Ле Пен.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен вирішила тимчасово відійти від керівництва ультраправою партією "Національний фронт".

Як повідомлялося, у понеділок ввечері у Франції оприлюднили остаточні результати першого туру президентських виборів, згідно з якими лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон отримав 24,01% голосів виборців. Марін Ле Пен набрала 21,30% голосів.

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