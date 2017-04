У НАТО звинуватили російських пропагандистів у перебріхуванні слів генсека Альянсу

Речниця НАТО Оана Лунгеску звинуватила російські канали "Росія 24" і "Росія 1" у перекручуванні слів генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

У чотирьох дописах у Твіттері вона викрила випадки викривлення слів генсека російськими державними каналами, які є одними з основних рупорів пропаганди Кремля.

"Генсек Столтенберг жодного разу не згадував про "танки на кордоні" в інтерв’ю "Россия 24", - написала вона, надавши посилання на запис інтерв’ю.

“Tanks on the border” never mentioned by #NATO SG @jensstoltenberg in @vesti_news #Russia24 i/v. See for yourself: https://t.co/EfXalRDzk5