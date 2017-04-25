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У НАТО звинуватили російських пропагандистів у перебріхуванні слів генсека Альянсу

Вівторок, 25 квітня 2017, 13:59
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Речниця НАТО Оана Лунгеску звинуватила російські канали "Росія 24" і "Росія 1" у перекручуванні слів генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

У чотирьох дописах у Твіттері вона викрила випадки викривлення слів генсека російськими державними каналами, які є одними з основних рупорів пропаганди Кремля.

"Генсек Столтенберг жодного разу не згадував про "танки на кордоні" в інтерв’ю "Россия 24", - написала вона, надавши посилання на запис інтерв’ю.

За її словами, Столтенберг насправді сказав каналу, що метою НАТО є "попередити конфлікт, а не спровокувати конфлікт".

"Євгеній Попов (журналіст "Россия 1". - Ред.) перекручує правду: генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив про "оборону і діалог" з Росією, а не "конфлікт і діалог", - написала Лунгеску.

У наданому нею записі передачі "60 минут" російського каналу "Россия 1" Євгеній Попов дійсно приписує Столтенбергу слова про політику "конфлікту і діалогу" з РФ.

"Російське ток-шоу "60 минут" заявляє, що НАТО "планує агресію". Це нісенітниця. Дивіться, що генсек говорив насправді", - написала речниця НАТО.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ перекрутили слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про анексію Криму, назвавши її "приєднанням".

Як відомо, в НАТО вже неодноразово заявляли про необхідність протистояння російській пропаганді, однак наголошували на тому, що не будуть відповідати на пропаганду пропагандою.

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