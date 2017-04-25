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Президент ПАРЄ натякає, що може піти у відставку в п’ятницю

Вівторок, 25 квітня 2017, 14:15
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У Страсбурзі розпочалися надзвичайні слухання щодо поїздки президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта до Сирії.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Аграмунт не надав детальних пояснень, заявивши, що вже сказав достатньо, але заявив, що припускає зміну свого статусу в ПАРЄ.

"В п’ятницю я перейду до обговорення свого статусу", - заявив він.

Аграмунт окремо заявив, що просить вибачення за свої дії. Водночас він відмовився відповідати на конкретне запитання про те, чи є припустимим його подальше перебування на посаді президента ПАРЄ.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок у ПАРЄ офіційно вимагали відставки Аграмунта через його поїздку до Сірії з росіянами.

Після відкритого конфлікту, під час якого робота асамблеї була заблокована, Аграмунт тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ.

Представники української делегації кажуть, що планують змусити Аграмунта "добровільно" подати у відставку.

Нагадаємо, Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи схвалило рішення про створення незалежного органу, що має розслідувати звинувачення в корупції, висловлені на адресу кількох топ-посадовців ПАРЄ, включаючи президента Педро Аграмунта.

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