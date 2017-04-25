Президент ПАРЄ погодився піти у відставку за виконання однієї умови

Вівторок, 25 квітня 2017, 19:02

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт офіційно оголосить про свою відставку лише після завершення візиту короля Іспанії до ПАРЄ, а саму заяву про складання з себе повноваження він подасть аж 29 травня.

Про це йдеться у статті "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки" на сайті Європейської Правди.

Повідомляється, що президент ПАРЄ готовий залишити свою посаду лише за умови, що йому дозволять лишатися на посаді президента на час виступу 27 квітня іспанського короля Філіп VI в пленарній залі.

Керівники політичних груп пообіцяли виконати цю умову в обмін на добровільну відставку.

"Отже, схема відставки буде такою: Аграмунт не буде навіть з’являтися у сесійній залі ані в середу, ані в четвер, ані в п’ятницю, за винятком однієї години, коли він приведе короля до зали та слухатиме його з крісла в президії асамблеї.

Далі він проведе короля на батьківщину, а після закриття сесії – прийде на засідання Бюро, щоби офіційно оголосити про відставку", - йдеться у статті.

Проте, ще протягом місяця ця відставка не буде оформлена документально.

Письмову заяву про те, що Аграмунт складає з себе повноваження президента, він принесе з собою на зустріч президентського комітету та Бюро ПАРЄ, яка відбудеться 29 травня в Празі.

А вже на наступному Бюро, наприкінці червня, асамблея матиме змогу обрати нового президента.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 24 квітня, у ПАРЄ офіційно вимагали відставки Аграмунта через його поїздку до Сирії з росіянами.

Після відкритого конфлікту, під час якого робота асамблеї була заблокована, Аграмунт тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ.

Представники української делегації заявили, що планують змусити Аграмунта "добровільно" подати у відставку.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Про деталі домовленості, за якою Педро Аграмунт погодився залишити посаду, читайте у статті на сайті Європейської Правди "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки".