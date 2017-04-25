Знайти
АКТУАЛЬНО

Українці в ПАРЄ наполягають на відставці Аграмунта і фінансовому розслідуванні

В Естонії приземлилися найдорожчі в історії американські винищувачі F-35

В Іспанії звинувачують у брехні президента ПАРЄ, його поїздку не погоджували

Президент ПАРЄ: вночі хтось потрапив до мене в кабінет, я звернувся до поліції

Президент ПАРЄ погодився піти у відставку за виконання однієї умови

Туреччина хоче переглянути відносини з ПАРЄ через рішення щодо моніторингу




Президент ПАРЄ погодився піти у відставку за виконання однієї умови

Вівторок, 25 квітня 2017, 19:02
Версія для друку Коментарі

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт офіційно оголосить про свою відставку лише після завершення візиту короля Іспанії до ПАРЄ, а саму заяву про складання з себе повноваження він подасть аж 29 травня.

Про це йдеться у статті "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки" на сайті Європейської Правди.

Повідомляється, що президент ПАРЄ готовий залишити свою посаду лише за умови, що йому дозволять лишатися на посаді президента на час виступу 27 квітня іспанського короля Філіп VI в пленарній залі.

Керівники політичних груп пообіцяли виконати цю умову в обмін на добровільну відставку.

"Отже, схема відставки буде такою: Аграмунт не буде навіть з’являтися у сесійній залі ані в середу, ані в четвер, ані в п’ятницю, за винятком однієї години, коли він приведе короля до зали та слухатиме його з крісла в президії асамблеї.

Далі він проведе короля на батьківщину, а після закриття сесії – прийде на засідання Бюро, щоби офіційно оголосити про відставку", - йдеться у статті.

Проте, ще протягом місяця ця відставка не буде оформлена документально.

Письмову заяву про те, що Аграмунт складає з себе повноваження президента, він принесе з собою на зустріч президентського комітету та Бюро ПАРЄ, яка відбудеться 29 травня в Празі.

А вже на наступному Бюро, наприкінці червня, асамблея матиме змогу обрати нового президента.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 24 квітня, у ПАРЄ офіційно вимагали відставки Аграмунта через його поїздку до Сирії з росіянами.

Після відкритого конфлікту, під час якого робота асамблеї була заблокована, Аграмунт тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ.

Представники української делегації заявили, що планують змусити Аграмунта "добровільно" подати у відставку.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Про деталі домовленості, за якою Педро Аграмунт погодився залишити посаду, читайте у статті на сайті Європейської Правди "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:50
Поліція ЄС вилучила 10 тис. тонн підробленої їжі та напоїв на 230 млн євро
19:23
Фото
У Фінляндії вилучать з обігу скандальну монету із зображенням розстрілу
19:02
Президент ПАРЄ погодився піти у відставку за виконання однієї умови
18:34
Бойовики ІДІЛ стратили щонайменше 15 цивільних у Мосулі
18:08
Консерватори суттєво випереджають лейбористів перед виборами у Британії – опитування
18:03
Чеський суд виправдав чоловіка, який жбурляв яйця в Земана
17:57
Курди в Сирії закликають коаліцію втрутитися, щоб зупинити атаки Туреччини
17:39
Україну у липні відвідає Північноатлантична рада НАТО на чолі зі Столтенбергом
17:28
фото
У Чорногорії стався вибух у курортному місті Херцег-Нові, є поранений
17:22
Латвія виділила постраждалим від військових дій на Донбасі 34 тисячі євро
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки

"Європейська правда" з’ясувала деталі домовленості, за якою Педро Аграмунт погодився залишити посаду, написавши заяву про відставку "за власним бажанням" через свою співпрацю з Москвою... Контакти з РФ стають токсичними і здатними знищити кар’єру європейського політика...

Ірина Мєзєнцева, ТРК "Херсон плюс"

Свині вимагають європейських стандартів, або Чому українське сало не їдять в ЄС

Відкриття ринку ЄС може стати для українських свинарів шансом на розвиток. Однак для цього "домашнє завдання" має виконати вся країна – від органів влади до найменшого виробника. Зусиль лише лідерів ринку, найбільш зацікавлених у такому експорті, явно буде недостатньо.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  