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РФ становить все більшу загрозу для Європи і НАТО - розвідка Нідерландів

Середа, 26 квітня 2017, 08:09
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Військова служба розвідки і безпеки Нідерландів (MIVD) застерігає, що загроза дестабілізації з боку Росії і загроза кібератак стають все більш суттєвішими.

Про це йдеться у щорічному звіті Міноборони Нідерландів.

"Дестабілізація частково відбувається через російські гібридні війни і глобальне поширення росіянами сучасних систем зброї серед інших режимів, які виступають проти Заходу. Також існує негативний вплив кіберзагроз", - йдеться у доповіді.

Зазначається, що комп’ютерні злами можуть бути використані як засіб шпигунства, маніпулювання інформацією та саботажу життєво важливих мереж і систем. Це може завдати серйозної шкоди можуть для голландських збройних сил, економіки і інфраструктури.

Відзначається, що загроза з боку Росії змінилася протягом декількох років. Тепер вона поєднує збільшення військової потужності, гібридну війну і вплив на західні вибори.

"Росія хоче зберегти вплив в країнах навколо неї і прагне значно зменшити роль НАТО, тому що відчуває себе під загрозою. Крім того, Росія хоче визнання в якості військової наддержави, яка здатна братии участь у великих конфліктах", - зазначається у документі.

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