Європарламент запустив процедуру позбавлення Ле Пен імунітету

Середа, 26 квітня 2017, 16:59

Європарламент офіційно розпочав процедуру зняття парламентського імунітету із кандидата в президенти Франції від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Le Figaro.

Як правило, процедура щодо зняття недоторканності з депутата Європарламенту може тривати протягом декількох місяців. Це вимагає розгляду в комітеті, а потім на пленарному засіданні.

Нагадаємо, що французькі слідчі, які розслідують справу нецільового використання коштів ЄС кандидатом у президенти країни від ультраправих Марін Ле Пен, направили запит з проханням зняти з неї депутатську недоторканність, а також з ще одного представника "Національного Фронту" в Європейському парламенті - Марі-Крістін Бутонне.

Раніше повідомлялося, що депутати Європейського парламенту можуть викликати лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен з приводу скасування її імунітету до другого туру виборів президента Франції, в яких вона бере участь.

Як відомо, в Європарламенті вважають, що Марін Ле Пен надміру винагороджувала працю двох своїх помічників коштом європейських платників податків, та вимагають повернути майже 300 тисяч євро.

Також нагадаємо, що минулого місяця Європарламент проголосував за те, щоб позбавити лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен депутатської недоторканості через її твіти з фото, на яких ІДІЛ страчує людей.

Рішення про зняття недоторканності з Ле Пен жодним чином не стосується справи про нецільове використання коштів Європарламенту під час оплати помічників ультраправого депутата.

Імунітет було знято за запитом французької влади.