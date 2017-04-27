У Парижі кілька тисяч поліцейських вийшли на "Марш гніву"

Четвер, 27 квітня 2017, 08:04

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У Парижі кілька тисяч поліцейських взяли участь в "Марші гніву", який став відповіддю на вбивство терористом на Єлисейських полях співробітника поліції Ксавьє Жюжеле.

Про це повідомляє AFP.

Учасники маршу пройшли від вокзалу Монпарнас до місця загибелі свого колеги на Єлисейських полях. Люди, які йшли на початку колони, несли величезний чорний транспарант з написом "Поліцейські в жалобі".

На Єлисейських полях співробітники поліції вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання.

Поліцейські заявили, що хочуть привернути увагу кандидатів у президенти Еммануеля Макрона і Марін Ле Пен до умов праці працівників правоохоронних органів, які, за їхніми словами, значно погіршилися.

Les policiers réunis à Paris observent une minute de silence en hommage à leur collègue tué sur les Champs-Elysées pic.twitter.com/1YvCQzMukC — BFM Paris (@BFMParis) 26 квітня 2017 р.

Також демонстранти вимагали збільшення мінімальної зарплати і зміни графіка несення служби, щоб мати здвоєні вихідні дні.

Уряд раніше вже пообіцяв виділити додатково 250 мільйонів євро, зокрема, на закупівлю нового обладнання і транспортних засобів, і набрати нових співробітників, щоб розвантажити графік поліцейських.