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Джонсон: Британія не визнає незаконну анексію Криму

Четвер, 27 квітня 2017, 09:26
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Велика Британія наполягає на територіальній цілісності країн Європи і не визнає російську анексію Криму.

Про це заявив британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон, повідомляє Sky News.

"Ми наполягаємо на суверенітеті та територіальній цілісності усіх європейських країн, і відмовляємося визнавати незаконну анексію Криму", - сказав Джонсон.

Керівник британського МЗС також висловився на підтримку дій США в Сирії.

"Ми підтримали США в діях проти вбивства невинних людей із застосуванням хімічної зброї в Сирії - і ми будемо домагатися притягнення до відповідальності тих, хто у цьому винен", - додав він.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що санкції проти РФ прив’язані до ситуації на Донбасі і залишаться в силі до врегулювання конфлікту і повернення Україні анексованого Криму.

Раніше держсекретар США заявив про збереження санкцій, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод.

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