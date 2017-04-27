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У сирійській провінції Ідліб від авіаударів загинули 19 осіб, зруйновано лікарню

Четвер, 27 квітня 2017, 14:40
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Внаслідок авіаударів, завданих ймовірно російськими та сирійськими військовими літаками у кількох районах сирійської провінції Ідліб, загинули щонайменше 19 осіб.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на дані місцевого чиновника Сирійської цивільної оборони.

"19 осіб були вбиті сьогодні. Хан-Шейхун, Маарет Аль-Нумаан, Джіср-Еш-Шугур та інші території були мішенню, можливо, російських та сирійських літаків з самого ранку", - заявив Хамід, представник Цивільної оборони.

"У передмісті Маарет Аль-Нумаан лікарня Аль-Джамі потрапила під авіаудар", - додав він.

Внаслідок авіаударів по лікарні Аль-Джамі загинули щонайменше три пацієнти, 4 поранено.

За даними базованого у Британії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, від авіаударів, завданих ймовірно російськими літаками, у провінції Ідліб загинули щонайменше 16 осіб, серед яких семеро дітей.

Нагадаємо, під час хіматаки в Хан-Шейхуні, що знаходиться у провінції Ідліб, загинули десятки людей.

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