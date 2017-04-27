Знайти
АКТУАЛЬНО

Військовий корабель РФ затонув після зіткнення з судном, що перевозило овець

Винищувачі НАТО почали патрулювання повітряного простору Румунії

Британія після Brexit не матиме тих же прав, що й країни ЄС - Меркель

В МЗС назвали провокацією демонтаж пам’ятника воїнам УПА біля Перемишля

Європарламент оцінює свої збитки у справі фіктивних помічників Ле Пен у 5 млн євро – ЗМІ

Польські націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА поблизу Перемишля




Біля будівлі парламенту Британії затримали чоловіка з ножами

Четвер, 27 квітня 2017, 17:16
Фото
Версія для друку Коментарі

Поліція Лондона затримала поблизу будівлі парламенту Британії, де минулого місяця стався теракт, чоловіка з ножами.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що чоловіка було затримано після інциденту, подробиці якого не уточнюються.

Згідно з повідомленнями поліції Лондона, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Очевидці стверджують, що бачили два великі ножі поблизу місця затримання чоловіка.

 

Нагадаємо, 22 березня у Лондоні в районі Вестмінстерського мосту, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

Напад біля парламенту почався на Вестмінстерському мосту, коли автомобіль спочатку врізався в парапет, зачепивши пішоходів, поїхав далі до парламенту, де врізався в огорожу.

Поліцейські застрелили чоловіка, який вискочив з автомобіля і напав на них з ножем.

Внаслідок нападу загинули 5 людей, ще понад 50 отримали поранення. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:59
У Берліні невідомий атакував поліцейських, нападника поранено
17:38
В РФ заявили про можливу зустріч Тіллерсона з Лавровим на Алясці
17:36
фото
У Парижі – протести молоді проти Макрона і Ле Пен, поліція вдалася до сили
17:16
Фото
Біля будівлі парламенту Британії затримали чоловіка з ножами
17:03
У Вірменії затримали керівника грантових програм ЄС за підозрою у корупції
17:00
У Британії депутати розкритикували Джонсона за слова про авіаудари в Сирії
16:31
Керівна партія Туреччини скликає позачерговий з'їзд для обрання Ердогана лідером
16:24
Влада РФ знайшла спосіб змусити Google зняти санкції з Криму – ЗМІ
16:14
Сербія відкликає посла з Франції для консультацій
16:07
Польща отримала від ЄК "останнє попередження" через вирубку Біловезької пущі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юлія Курнишова, для Європейської правди

Ціна "Томагавків". Як вплине на Україну зміна міжнародної політики США

У кожного американського президента за останні тридцять років був свій "момент Томагавків". Однак цей крок суперечить передвиборчій риториці Трампа. Компенсацією цих змін має стати зменшення міжнародної допомоги США.

Альона Гетьманчук, Інститут світової політики

100 днів президентства Трампа: що вже змінилося у відносинах України та США

Американцям складно зрозуміти, яким є ключовий меседж, що його прагне донести держава Україна до нового президента США... Наразі Білий дім грає з ЄС у "хто перший моргне", чекаючи, чи продовжить Брюссель санкції влітку. В Євросоюзі пильно відстежують сигнали з Вашингтона.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  