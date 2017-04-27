Біля будівлі парламенту Британії затримали чоловіка з ножами

Четвер, 27 квітня 2017, 17:16

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Поліція Лондона затримала поблизу будівлі парламенту Британії, де минулого місяця стався теракт, чоловіка з ножами.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що чоловіка було затримано після інциденту, подробиці якого не уточнюються.

Згідно з повідомленнями поліції Лондона, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Очевидці стверджують, що бачили два великі ножі поблизу місця затримання чоловіка.

Нагадаємо, 22 березня у Лондоні в районі Вестмінстерського мосту, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

Напад біля парламенту почався на Вестмінстерському мосту, коли автомобіль спочатку врізався в парапет, зачепивши пішоходів, поїхав далі до парламенту, де врізався в огорожу.

Поліцейські застрелили чоловіка, який вискочив з автомобіля і напав на них з ножем.

Внаслідок нападу загинули 5 людей, ще понад 50 отримали поранення.