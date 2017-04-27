Депутат, що їздив з Аграмунтом до Асада, хоче лишитися доповідачем по Україні

Четвер, 27 квітня 2017, 20:40

Іспанський депутат та доповідачем ПАРЄ щодо України Жорді Шуклу, який їздив разом із президентом ПАРЄ Педро Аграмунтом до Сирії, хоче надалі лишитися доповідачем ПАРЄ по Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

Зазначимо, що кілька українських депутатів вже закликали до його відставки.

"Я говорив із Володимиром Ар'євим, який очолює українську делегацію, і ми домовилися про таке. Я проводжу зустрічі з українською делегацією, ми спілкуємося, і за ними лишається рішення – чи можна говорити про те, що я лишаюся доповідачем.

Також мені треба зустрітися з представниками українського уряду і також перевірити, чи немає контроверсійності і чи можу я докластися до того, щоби покращити відносини між Радою Європи та Україною", - сказав він.

Шуклу повідомив, що у перший тиждень червня він відвідає Україну в якості співдоповідача.

"Мені є що їм сказати. Розумієте, я дізнався дуже багато щодо своєї поїздки до Сирії. І головне – я дізнався багато про здатність Росії маніпулювати і спекулювати.

І хоча зараз чимало українських депутатів справді злі на мене, з часом вони зрозуміють, що є й інша думка щодо цього візиту до Сирії", - сказав він.

За його словами, всі ці події лише посилили його співпереживання із українцями у зв’язку з тим, що відбувається на окупованих Росією територіях на Сході України.

"Зараз я розумію, що росіяни маніпулювали мною під час цього візиту", - сказа він.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом. Попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта.

Після гострих дискусій та тиску на Аграмунта з боку депутатів ПАРЄ, зокрема, української делегації, Аграмунт погодився залишити посаду.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті Європейської правди: "Депутат, що їздив до Сирії з Аграмунтом: Росіяни маніпулювали мною під час цього візиту"