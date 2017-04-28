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ЄС: напад на парламент Македонії є повністю неприйнятним

П'ятниця, 28 квітня 2017, 08:34
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Євросоюз закликає політичні сили Македонії до діалогу і засуджує напад на будівлю парламенту, який стався в четвер ввечері.

Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні і єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства Йоханнеса Гана.

"Ми рішуче засуджуємо напади на членів парламенту в Скоп'є. Акти насильства в парламенті є повністю неприйнятними, і ми закликаємо до спокою і стриманості. МВС і поліція повинні забезпечити безпеку парламенту та його членів. Ми з задоволенням відзначаємо обрання Талата Джафері спікером парламенту", - йдеться у повідомленні.

У заяві відзначається, що політичний діалог в інституціях - це єдиний шлях, і ЄС закликає всі політичні сили дотримуватися Конституції країни і діяти в дусі демократичних принципів, порядності та здорового глузду.

"Колишня Югославська Республіка Македонія є країною-кандидатом і Європейський Союз готовий працювати з парламентом щодо необхідних реформ, щоб рухати країну вперед по європейському шляху", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у столиці Македонії демонстранти, які підтримують колишню правлячу партію VMRO DPMNE, штурмували парламент і атакували опозицію.

Причиною для цього стало обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері.

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