Генсек НАТО шокований нападом на парламент Македонії, закликає до діалогу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він був вражений нападом протестувальників на будівлю парламенту Македонії у четвер ввечері.

Про це він написав у Twitter.

"Шокований нападом на парламент в Скоп'є. Всі сторони повинні поважати демократичний процес і вести діалог, а не чинити насильство", - написав Столтенберг.

Shocked by attacks in #Skopje Parliament. All parties should respect democratic process and engage in dialogue, not violence.