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Генсек НАТО шокований нападом на парламент Македонії, закликає до діалогу

П'ятниця, 28 квітня 2017, 08:48
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він був вражений нападом протестувальників на будівлю парламенту Македонії у четвер ввечері.

Про це він написав у Twitter.

"Шокований нападом на парламент в Скоп'є. Всі сторони повинні поважати демократичний процес і вести діалог, а не чинити насильство", - написав Столтенберг.

Нагадаємо, у столиці Македонії демонстранти, які підтримують колишню правлячу партію VMRO DPMNE, штурмували парламент і атакували опозицію.

Причиною для цього стало обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері.

Як відомо, 1 березня президент Македонії офіційно відмовив лідеру опозиції Зорану Заєву у праві сформувати уряд, незважаючи на те, що лідер соціал-демократів заявив про те, що має парламентську більшість, необхідну для цього.

Іванов мотивував це рішення тим, що соціал-демократи домовилися про формування уряду з албанської партією, а це загрожує "суверенітету, територіальній цілісності і незалежності Македонії".

Заєв звинуватив президента країни у "державному перевороті".

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