Генсек НАТО шокований нападом на парламент Македонії, закликає до діалогу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він був вражений нападом протестувальників на будівлю парламенту Македонії у четвер ввечері.
Про це він написав у Twitter.
"Шокований нападом на парламент в Скоп'є. Всі сторони повинні поважати демократичний процес і вести діалог, а не чинити насильство", - написав Столтенберг.
Shocked by attacks in #Skopje Parliament. All parties should respect democratic process and engage in dialogue, not violence.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 27 квітня 2017 р.
Нагадаємо, у столиці Македонії демонстранти, які підтримують колишню правлячу партію VMRO DPMNE, штурмували парламент і атакували опозицію.
Причиною для цього стало обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері.
Як відомо, 1 березня президент Македонії офіційно відмовив лідеру опозиції Зорану Заєву у праві сформувати уряд, незважаючи на те, що лідер соціал-демократів заявив про те, що має парламентську більшість, необхідну для цього.
Іванов мотивував це рішення тим, що соціал-демократи домовилися про формування уряду з албанської партією, а це загрожує "суверенітету, територіальній цілісності і незалежності Македонії".
Заєв звинуватив президента країни у "державному перевороті".