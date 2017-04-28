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Бундестаг підтримав часткову заборону паранджі

П'ятниця, 28 квітня 2017, 12:14
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Члени нижньої палати німецького парламенту проголосували за закон, який частково забороняє носіння паранджі.

Про це повідомляє ВВС.

Заборона на носіння паранджі і іншого мусульманського одягу, що закриває обличчя, поширюється на державних службовців суддів і солдатів.

Крім того, закон наказує жінці незалежно від роду діяльності показувати обличчя, якщо органи правопорядку намагаються встановити її особу, наприклад, при перевірці документів. При необхідності вони будуть мати право примусити жінку відкрити обличчя.

Тепер закон ще має схвалити верхня палата німецького парламенту.

Варто зазначити, що праві партії намагалися протягнути повну заборону паранджі у публічних місцях.

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