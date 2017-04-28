Бундестаг підтримав часткову заборону паранджі

Сергій Сидоренко, Європейська правда

За візит до Сирії я не отримав нічого... Я був у Донецьку та Луганську в лютому 2014-го, перед війною, і готовий поїхати туди ще, в якості доповідача по Україні, адже це дозволило б мені краще зрозуміти, що відбувається в рамках російської агресії проти України...