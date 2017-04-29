У Брюсселі розпочинається спеціальний саміт ЄС щодо Brexit

Субота, 29 квітня 2017, 09:13

У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт лідерів 27 країн Європейського союзу, присвячений питанню виходу Великої Британії з ЄС.

Про це повідомляє сайт Європейської ради.

На саміті мають затвердити директиви для переговорів щодо Brexit. Керівні принципи визначать основу для переговорів і спільні позиції ЄС під час переговорів.

Проект керівних принципів був запропонований президентом Європейської ради Дональдом Туском і представлений державам-членам 31 березня.

Туск також запросив на саміт головного переговірника Європейського Союзу щодо Brexit Мішеля Барньє, щоб переконатися, що він "знайомий з поглядами глав держав і урядів".

Нагадаємо, 29 березня президент Європейської ради Дональд Туск отримав від повіреного у справах Британії листа про формальний початок процедури Brexit.

Таким чином, офіційна процедура виходу Британії зі складу ЄС розпочалася.

Євросоюз планував почати предметні переговори про вихід Великої Британії з ЄС з 22 травня, але тепер цей термін перенесений через оголошення дострокових виборів у Британії.