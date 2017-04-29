Знайти
АКТУАЛЬНО

Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit

Авіаносець США увійшов в Японське море для стримування КНДР

Британія заблокувала важливе бюджетне рішення в Раді ЄС - ЗМІ

У Брюсселі розпочинається спеціальний саміт ЄС щодо Brexit

Речник Аграмунта звинуватив у скандалі Сороса, що "хоче розвалити ПАРЄ"

Парламент Чорногорії ратифікував вступ країни до НАТО




Британія заблокувала важливе бюджетне рішення в Раді ЄС - ЗМІ

Субота, 29 квітня 2017, 12:11
Версія для друку Коментарі

Велика Британія заблокувала ухвалення важливого бюджетного рішення в Раді Європейського союзу.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung з посиланням на внутрішні документи Ради ЄС, які є в розпорядження редакції.

За даними видання, Британія заблокувала середньостроковий перегляд бюджету ЄС на 7-річний період. Зокрема, йдеться про виділення додатково 6 мільярдів євро для зміцнення зовнішнього кордону ЄС, а також на співпрацю з країнами Африки для протидії нелегальній міграції.

Країни ЄС також мали затвердити пропозиції, які вже обговорювали з представниками Європарламенту, згідно з якими внесення змін до бюджету ЄС мало стати більш гнучким.

Видання повідомляє, що представництво Британії в ЄС в понеділок ввечері несподівано звернулося до головуючої Мальти з проханням виключити з порядку денного голосування про бюджетні рішення, яке мало відбутися в середу.

Представництво послалося на те, що британський уряд не може приймати жодних далекосяжних рішень до парламентських виборів, які пройдуть у червні. Мальтійське головування погодилося із запитом Лондона.

Таким чином, кошти, які були призначені, наприклад, для Лівійської берегової охорони, тепер не можуть бути виплачені.

У Брюсселі побоюються, що Тереза Мей після парламентських виборів хоче використовувати свою згоду щодо змін фінансового планування в якості розмінної монети у переговорах про Brexit.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:43
Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit
14:31
відео
Авіаносець США увійшов в Японське море для стримування КНДР
14:13
Переговори про нові відносини ЄС та Британії мають початися якнайшвидше - Рютте
13:34
Прем'єр Люксембургу: Мей оголосила дострокові вибори, щоб отримати "Brexit Терези"
13:22
Військові США почали патрулювати турецько-сирійський кордон
13:04
"Ісламська держава" влаштувала теракт в Багдаді, загинули 4 поліцейських
12:47
Туреччина заблокувала доступ до Вікіпедії на території країни
12:11
Британія заблокувала важливе бюджетне рішення в Раді ЄС - ЗМІ
11:46
Ситуація на Балканах знову загострюється, а США не реагують - Маккейн
11:17
Туск: у переговорах щодо Brexit пріоритетом є гарантії прав громадян
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Удар з минулого: Македонія на роздоріжжі між ЄС і "православними скрепами"

Чи повернеться Македонія до авторитарної влади, прем’єр якої дружить із Путіним та говорить про ворожість західних цінностей? Для цього потрібно не допустити формування проєвропейської коаліції та роздмухати етнічні конфлікти, щоб змусити громадян забути про корупційність попереднього уряду.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Депутат, що їздив до Сирії з Аграмунтом: Росіяни маніпулювали мною під час цього візиту

За візит до Сирії я не отримав нічого... Я був у Донецьку та Луганську в лютому 2014-го, перед війною, і готовий поїхати туди ще, в якості доповідача по Україні, адже це дозволило б мені краще зрозуміти, що відбувається в рамках російської агресії проти України...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  