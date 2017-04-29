Британія заблокувала важливе бюджетне рішення в Раді ЄС - ЗМІ

Субота, 29 квітня 2017, 12:11

Велика Британія заблокувала ухвалення важливого бюджетного рішення в Раді Європейського союзу.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung з посиланням на внутрішні документи Ради ЄС, які є в розпорядження редакції.

За даними видання, Британія заблокувала середньостроковий перегляд бюджету ЄС на 7-річний період. Зокрема, йдеться про виділення додатково 6 мільярдів євро для зміцнення зовнішнього кордону ЄС, а також на співпрацю з країнами Африки для протидії нелегальній міграції.

Країни ЄС також мали затвердити пропозиції, які вже обговорювали з представниками Європарламенту, згідно з якими внесення змін до бюджету ЄС мало стати більш гнучким.

Видання повідомляє, що представництво Британії в ЄС в понеділок ввечері несподівано звернулося до головуючої Мальти з проханням виключити з порядку денного голосування про бюджетні рішення, яке мало відбутися в середу.

Представництво послалося на те, що британський уряд не може приймати жодних далекосяжних рішень до парламентських виборів, які пройдуть у червні. Мальтійське головування погодилося із запитом Лондона.

Таким чином, кошти, які були призначені, наприклад, для Лівійської берегової охорони, тепер не можуть бути виплачені.

У Брюсселі побоюються, що Тереза Мей після парламентських виборів хоче використовувати свою згоду щодо змін фінансового планування в якості розмінної монети у переговорах про Brexit.