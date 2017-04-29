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В Італії затримали 6 неонацистів за підбурювання до насильства проти іноземців

Субота, 29 квітня 2017, 16:06
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Італійська поліція затримала шістьох підозрюваних неонацистів, обвинувачених в підбурюванні до насильства проти іноземців.

Про це повідомляє Associated Press.

Підозрюваних звинувачують у розпалюванні расової та етнічної дискримінації та закликах до насильства.

Карабінери також вилучили неонацистські та неофашистські пропагандистські матеріали, ножі та інструкція із виготовленню вибухівки. Все це було заховано в лісі.

Правоохоронці вважають, що затримані також намалювали свастику на регіональному відділенні лівоцентристської Демократичної партії і підпалили смітники, де відбувається благодійний збір одягу для нужденних.

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