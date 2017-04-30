42% французів не вважають Макрона та Ле Пен гідними президентства - опитування

Неділя, 30 квітня 2017, 10:02

42% французів вважають, що жоден з кандидатів на пост президента не зможе об'єднати країну.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією Ifop.

Згідно з оцінками 47% французів, обидва кандидати на президентський пост не є достатньо чесними (47%). Також респонденти вважають, що кандидати не знають їхні потреби (44%), а також не зможуть знизити рівень безробіття в країні (45%).

Опитування проводилося 26-28 квітня серед 1 тис. чоловік у віці від 18 років за допомогою онлайн-анкетування.

Нагадаємо, 7 травня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів. За підсумками першого туру переможцями стали голова руху "Вперед!" Емманюель Макрон і лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен.