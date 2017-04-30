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Папа Франциск закликав до міжнародного посередництва між США та КНДР




Папа Франциск закликав до міжнародного посередництва між США та КНДР

Неділя, 30 квітня 2017, 11:59
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Папа римський Франциск заявив, що для врегулювання відносин між Вашингтоном і Пхеньяном потрібна третя країна, яка виступить в ролі посередника.

Як повідомляє BBC, можливим посередником понтифік бачить Норвегію.

"У світі так багато координаторів, є посередники, які пропонують себе - такі, наприклад, як Норвегія. Вона завжди готова допомогти. Це тільки один, але їх багато. Але шлях - це шлях переговорів, дипломатичного рішення", - наголосив папа Франциск.

"Ми говоримо про майбутнє людства. Сьогодні широкомасштабна війна знищить - я не сказав би половину людства - але більшу частину людства, а також культуру, все. Це було б жахливо. Я не думаю, що сьогодні людство зможе витримати це" – додав він.

Папа Франциск також не виключає своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, який відвідує Італію для участі у саміті G-7. "Я приймаю будь-якого главу держави, хто просив про аудієнцію", - завив понтифік

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