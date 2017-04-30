Поліція у Варшаві побила протестуючих під час маршу ультраправих – ЗМІ

Неділя, 30 квітня 2017, 13:40

Співробітники польських правоохоронних органів жорстко покалічили протестуючих проти маршу ультраправої організації Obóz Narodowo-Radykalny, що відбувся 29 квітня у Варшаві.

Як пише Wprost, таке відео розмістив Центр моніторингу расистської та ксенофобської політики.

Марш пройшов в суботу від Кільцевої залізниці до Замкової Площі у центрі Варшави.

Противники маршу влаштували йому блокаду в районі метро Новий Світ-Університет.

„Поліція мала наказ захистити нофашистів та за будь-яку ціну забезпечити їх прохід. Та й успішно впоралася із завданням. Варшав'яни які прийшли протестувати проти маршу, були побіти та незаконно утримувалися протягом двох годин. Серед незаконно захоплених людей були також діти, які випадково проходили по тротуару", – йдеться у заяві Центру.